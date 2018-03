Seine Romanfigur Djamila hinterfragt ihren Glauben

Anzeige

Waghäusel.Passender hätte der Termin nicht gewählt werden können, um über Schicksale muslimischer Frauen zu berichten: Am Abend des Weltfrauentags stellte Professor Dr. Jürgen Wacker gemeinsam mit seiner Frau Renate sein neues Buch „Johannas Schwestern“ in der Stadtbibliothek Waghäusel vor. Rund 30 Zuhörer waren in die Bibliothek gekommen, um den eindruckvollen Schilderungen über die Flucht von Djamila und ihrer kritischen Auseinandersetzung mit dem Islam zu folgen.

Djamila, deren Heimat ursprünglich Burkina Faso ist, musste Beschneidungen im engsten Familienkreis miterleben. Ihre Flucht führte sie erst nach Deutschland, wo sie sich aber nicht wohlfühlte, und dann weiter nach Frankreich. Auf ihrem Weg entlang der Loire begegnen ihr viele Flüchtlinge mit verschiedensten Schicksalen – überwiegend jedoch Frauen, die wegen ihres christlichen Glaubens von muslimischen Fanatikern verfolgt wurden. Durch die vielen Eindrücke befördert, hinterfragt Djamila den Islam. Dabei werden in ihrer Entwicklung Parallelen zur französischen Nationalheldin Jeanne d’Arc deutlich, die Wacker besonders fasziniert. Emotional unterstrichen wurde die Lesung durch Musiktitel wie „Joan of Arc“ von Leonard Cohen, der in seinem Song die Mythen der Jeanne d’Arc zitiert.

Appell zur Reformation

Wacker, der seit Jahren Frankreich bereist und dabei mehrfach die Loire mit dem Paddelboot erkundete, bereicherte die Lesung mit eigenen Erfahrungen über die Widrigkeiten des über 1000 Kilometer langen Stroms. In der anschließenden Diskussion appellierte der Autor an die Reformation des Islams, um dem Weltfrieden ein Stück näher zu kommen.