Seine Stärken beleuchten

Kreis.Als Frau Beruf und Familie unter einen Hut bekommen. Diesen Wunsch haben viele – und die Vortragsreihe BlickKontakt der Kontaktstelle Frau und Beruf in Kooperation mit der Stadtbibliothek Karlsruhe zur Balance von Beruf, Familie und Freizeit will bei der Umsetzung dieses Ziels am Samstag, 14. Juli, von 11 bis 12.30 Uhr in der Stadtbibliothek Karlsruhe, Im Neuen Ständehaus, der letzte Vortrag vor der Sommerpause mit der Referentin Jenna van Hauten, Psychologin, helfen. Das schreibt das Landratsamt Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

„Frau“ ist einfühlsam, beziehungsorientiert und eher sprachlich begabt. „Mann“ dafür rational, mathematisch begabt und die bessere Führungskraft. Ob Stereotype wahr sind oder nicht, sie beeinflussen, wie wir andere Menschen wahrnehmen, die Wahrnehmung von uns selbst und sogar die tatsächliche Leistungsfähigkeit.

Damit können wir uns in Leistungssituationen selbst im Weg stehen. Ziel des Vortrags ist es, diese Mechanismen aufzuzeigen und anzuleiten, wie es gelingt, mit einfachen Techniken die eigene Aufmerksamkeit und die des Gegenübers auf eigene Stärken zu lenken, um im Bewerbungsgespräch selbstbewusster aufzutreten. Die Teilnahme kostet 5 Euro. zg