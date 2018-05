Seit 50 Jahren: Diese Freundschaft ist ein Glücksfall

Begrüßung auf dem Turmberg: Präsidentin Evelyne Berusseau (v.l.), Landrat Christoph Schnaudigel, Jacky Vernoux, Ortsvorsteher Markus Heil, Bürgermeister Patrice Brouhard und Stefan Martus sowie Fridolin Buch. © wr

Philippsburg-Huttenheim.Es ist sozusagen die „goldene Hochzeit“ zwischen zwei Partnern, die sich immer noch lieben. Wie in der Kirche üblich, so haben sie ihr Eheversprechen vor 50 Jahren erneuert und sich ihrer anhaltenden Zuneigung versichert: in Wort und Tat, in allen Ansprachen und insbesondere bei der Pflanzung einer hohen Platane als Symbol der Festigkeit.

„Dass das deutsche und das französische Volk in

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2998 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.05.2018