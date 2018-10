Selbstgemachtes ausgestellt

Rheinhausen.Der Oktober endet mit einer Ausstellung von vielen kreativen Köpfen – und entlässt die Besucher mit vielen einzigarten Stücken in den November und die kommende Weihnachtszeit. Die Hobbykünstler Rheinhausen stellen am Samstag, 27., und Sonntag, 28. Oktober, in die Tullahalle Rheinhausen zum 26. Mal bewährte und neue Ideen vor. Die Besucher erwartet ein breitgefächertes Angebot an Hobbyarbeiten.

...