Selbstwert steigern

Waghäusel.„SOS, rette meine Seele“ – Monika Winter will mit ihren eigenen Erfahrungen den Teilnehmern des Vortrags am Mittwoch, 12. Dezember, 19.30 Uhr im Kloster Waghäusel Mut machen, genau diese Rettung zu erreichen.

In einer Zeit, die auf das Äußere und das Ansehen einen gesteigerten Wert legt, verkümmert leicht das Bewusstsein für die eigene Würde und das Wissen, besonders und einzigartig zu sein, heißt es in einer Pressemitteilung des Klosters. Immer mehr Kinder und Jugendliche leiden unter einem schlechten Selbstwertgefühl und machen dieses abhängig von der Meinung der anderen.

In Beziehung zu Gott heilen

Monika Winter wird an diesem Abend Zeugnis über ihren Weg zu Gott geben und wie der Mensch in einer gesunden Beziehung zu Gott wieder heil wird und einen neuen Blick für den Wert seiner Seele bekommt. Außerdem bereitet Familie Schneider ein selbst geschriebenes Krippenspiel für den heiligen Abend vor, für das noch Mitspieler oder auch Kinder für die Singgruppe gesucht werden. Die erste Probe ist am Samstag, 1. Dezember, 16 Uhr im Kloster. zg

