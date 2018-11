Seniorin von Güterzug überrollt

Karlsruhe.Eine 78-Jährige ist in Karlsruhe von einem Güterzug erfasst und getötet worden. Nach Angaben der Polizei vom Freitag wollte die Seniorin mit einer weiteren Frau am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr einen Bahnübergang im Stadtteil Rintheim auf der verlängerten Jagdstraße in östlicher Richtung überqueren. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei übersah sie dabei den herannahenden Güterzug.

Der 58 Jahre alte Lokführer gab noch Warnsignale, konnte den Zug aber nicht mehr stoppen. Die Begleiterin und der Lokführer erlitten einen Schock.

Keine Schranken vorhanden

Der Übergang für Fußgänger und Radfahrer war nach Angaben der Polizei nicht durch eine Schranke gesichert, aber durch metallene Umlaufsperren. Der Streckenabschnitt war für etwa zweineinhalb Stunden gesperrt. Es gab im Bahnverkehr teils erhebliche Verspätungen, teilten die Beamten mit. lsw/pol

