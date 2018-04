Sensation für den Gaumen

Anzeige

Bruchsal.Schloss Bruchsal lädt zum Start ins Themenjahr 2018 auf eine kulinarische Reise voller Genuss und Sinnlichkeit. Wie die staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg in einer Pressemitteilung schreiben, steht die fürstbischöfliche Residenz von Freitag, 27. April bis Dienstag, 1. Mai ganz im Zeichen von Genuss und Gastlichkeit. Beim Genuss-Wochenende erfahren die Besucher im Schloss mehr über die Geschichte der Gaumenfreuden im Barock. Vom Samstag, 28. April bis 1. Mai findet im Schlossgarten der Genussmarkt statt, der ausgewählte Köstlichkeiten und Kunsthandwerk bietet. Stände mit regionalen Leckerbissen laden dazu ein, durch den Garten zu spazieren und sich von der Lust auf kulinarische Genüsse treiben zu lassen. In der großen Kastanienallee des Schlossgartens warten ausreichend Sitzplätze auf die Gäste.

Eröffnet wird das Wochenende am 27. April mit der Spargel-Gala, einem festlichen Dinner für den guten Zweck. Den Abschluss bildet am 1. Mai ein Familienfest in den Räumen des Schlosses: Herrschaften aus den Glanzzeiten des Bruchsaler Schlosses begrüßen die Gäste in den Schlossräumen.

Termine Freitag, 27. April: Bruchsaler Spargel-Gala. Samstag, 28. April bis Dienstag, 1. Mai: Genussmarkt. Dienstag, 1. Mai: Familientag mit reduziertem Eintritt und Aktionen. zg

Speisetafel selbst eindecken

Im Marmorsaal mit seiner festlichen Stimmung erfährt man Wissenswertes über die Herstellung von Manufakturporzellan und wertvollem Glas und auch darüber, wie man das kostbare Tischgerät benutzte. Wer will, kann sich selbst am Eindecken einer barocken Speisetafel versuchen. Für Bewegung sorgt das historische Tanzensemble Allegre im Gartensaal. Im Schloss finden von Samstag bis Montag täglich je zwei reguläre Schlossführungen statt, bei denen Wissenswertes über das höfische Leben im 17. und 18. Jahrhundert erzählt wird und das berühmte Treppenhaus von Balthasar Neumann sowie die fürstliche Beletage mit ihren zahlreichen Kunstschätzen erlebt. Zudem werden täglich je drei Sonderführungen zum Thema „Essen und Trinken“ angeboten. Geöffnet ist das Schloss an allen Tagen während des Genussmarkts – auch am Montag, 30. April. Durch das Familienfest ist am 1. Mai der Eintritt um die Hälfte reduziert. zg