Sichere Radwege zwischen Ortsteilen

Oberhausen-Rheinhausen.Mit dem alljährlichen autofreien Sonntag sowie einem sehr aktiven Radsportverein ist die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen bereits gut aufgestellt, was das Thema Radfahren betrifft. Nun soll ein Radwegekonzept auf den Weg gebracht werden, über das in der Gemeinderatssitzung am Montag beraten wurde.

Bereits im Juli hatte sich die CDU-Fraktion des Gemeinderates Oberhausen-Rheinhausen mit

...