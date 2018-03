Sie fördern die künstlerische Vielfalt

Anzeige

Oberhausen-Rheinhausen.„Sichtweisen“, so heißt die Ausstellung im Rathaus Oberhausen, die am Donnerstag, 1. März, um 19 Uhr mit einer Vernissage startet. Aussteller sind acht Künstler des Heilpädagogischen Wohn- und Beschäftigungsverbunds.

„Wir alle sind Kunstschaffende mit Handicap“, heißt es in der Einladung. Täglich arbeiten die Kreativen im Atelier und in der Holzwerkstatt, oder im Garten- und Landschaftsbau der sozialen Einrichtung. Einmal in der Woche widmen sie sich im Zuge der angebotenen Kunsttherapie der Malerei. Unterstützung erfuhren die acht Maler dabei durch die Wiesentaler Kunsttherapeutin und Künstlerin Anita Medjed-Stumm. Durch kleine Impulse half sie den Ausstellern beim Erschaffen eines eigenen Kunstwerkes.

Der HWBV versteht die Ausstellung dabei als Beitrag zur künstlerisch-kulturellen Vielfalt in Oberhausen und zur Präsentation seiner Arbeit in der Einrichtung. 2007 entstanden das Hauptwohnhaus „Am Kronenberg“ und das Atelier „Am Mähbruch“ als Arbeitsstätte, dann wurde das ehemalige Pfarrhaus in Rheinhausen erworben und umgebaut. Später kam ein Wohnheim in der Kolpingstraße 27, mitten im Ort, hinzu. Derzeit unterhält der HWBV etwa 50 Dauerwohnplätze für Menschen mit geistiger Behinderung und zusätzlichen problematischen Verhaltensweisen. Arbeitsplätze bietet die eigene Landwirtschaft mit Schaf-, Ziegen- und Eselhaltung. wr