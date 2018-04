Sie glänzen wieder wie im 19. Jahrhundert

Anzeige

karlsruhe.Finanzstaatssekretärin Gisela Splett (Grüne) hat gestern die sanierten Schaugewächshäuser im Botanischen Garten Karlsruhe an die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG) übergeben.

Wie das Ministerium für Finanzen in einer Pressemitteilung schreibt, sähen die drei historischen Schaugewächshäuser Kalthaus, Palmenhaus und Warmhaus architektonisch und in der Pflanzenpräsentation wieder fast so aus wie im 19. Jahrhundert. „Der Botanische Garten als Gesamtensemble mit Orangerie und Staatlicher Kunsthalle ist nun wieder erlebbar, für uns und für künftige Generationen“, sagte Splett bei der Übergabe.

Der Botanische Garten – die grüne Oase im Herzen der Stadt Karlsruhe – ist in seiner ersten Form mit Schloss und Schlossgarten bereits zur Stadtgründung Anfang des 18. Jahrhunderts entstanden. Europaweit bekannt wurde er wegen seines vielfältigen Pflanzenbestandes, insbesondere wegen der seltenen Zitrusarten und Dahlien. Bisher waren die Schaugewächshäuser durch den vereinfachten Wiederaufbau nach dem Krieg sowie durch weitere Umbauten für die Bundesgartenschau 1967 geprägt.