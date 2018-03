Sie retteten vier Menschen das Leben

Anzeige

Oberhausen-Rheinhausen.Stolz hob Bertram Maier, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Oberhausen-Rheinhausen, bei der Hauptversammlung hervor, dass 2017 vier Menschenleben gerettet wurden. Insgesamt musste die Feuerwehr zu 73 Einsätzen ausrücken.

Maßgebend für die Erfolge, so Schriftführer Dennis Dossinger, sei ein gutes Ausbildungsprogramm, welches 47 reguläre Übungstermine sowie etliche weitere Sonderausbildungen umfasste. Die Jugendfeuerwehr, die derzeit aus 38 Jugendlichen besteht, traf sich zu 42 Übungsterminen und verschiedenen Freizeitaktivitäten.

Die Geehrten Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre aktiven Dienst: Fred Hambsch, Henry Krauß und Volker Konzi. Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre und Ehrennadel der Jugendfeuerwehr: Petra Dossinger. zg

Bei den Wahlen wurde Dennis Dossinger in das Amt des Kommandanten neu gewählt. Er löst damit seinen Vorgänger Bertram Maier nach 15 Dienstjahren ab. Als Stellvertreter wurde Hubert Kullmann in seinem Amt bestätigt, Thomas Scheurer und Tobias Baumann wurden als Beisitzer in den Ausschuss gewählt. Bürgermeister Martin Büchner hob die besondere Verantwortung, welche sie mit ihrem Amt übernehmen, hervor. Auch dankte er allen Anwesenden für ihre ehrenamtliche Tätigkeit zum Wohle der Einwohner. Es sei nicht selbstverständlich, dass Feuerwehrangehörige im Einsatzfall alles stehen- und liegenlassen, um ihren Mitbürgern zur Hilfe zu eilen.