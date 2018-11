Sie schließen Brüderschaft mit Milch

Philippsburg.Die Stadtbücherei Philippsburg mit Manuela Engelmann (Leiterin) und Gislinde Mayer hat mit ihrem Kindertheaterstück „Cowboy Klaus und das pupsende Pony“ buchstäblich ins Schwarze getroffen. Schießeisen hat der kleine Cowboy Klaus aber keines und auch sein Sprecher Wolfgang Messner hält nichts von Waffen. Eine Gaswolke des pupsenden Ponys schlägt nämlich jeden Gauner in die Flucht.

Das Blinklichter-Theater aus St. Leon-Rot sorgte mit selbst gemachten Puppen, liebevoll genähten Stofftieren und Schattenspielfiguren für einen kurzweiligen Nachmittag. An die 70 Kinder zwischen vier und acht Jahren sowie knapp 20 Erwachsene lauschten gespannt den Geschichten aus dem Wilden Westen.

Bücher von Teich und Muszynski

Mit dem Flug nach Amerika und der Verwandlung in einen Cowboy mit Hut, Büffelgürtelschnalle und Cowboystiefeln und mit „Wild-West-Songs“ auf seiner Ziehharmonika nimmt Wolfgang Messner die Anwesenden mit in die Welt des Kinderbuchhelden Cowboy Klaus. Basierend auf die gleichnamige Bilder-Buchreihe von Karsten Teich und Eva Muszynski erzählt der studierte Germanist in verschiedenen Rollen, wie der Protagonist Klaus in seinem Haus namens „Kleines Glück“ mit Schweinchen Lisa lebt.

Um die Langweile zu vertreiben, schlägt sich Klaus in einen Taucheranzug gehüllt durch den Kakteenwald und da ihn mit Taucherhelm keiner im Laden von Mister Walmart versteht, entschließen sich Lisa und Klaus den piksenden Kakteen den Garaus zu machen. Diese lassen sich aber so gar nicht vertreiben und wehren sich – alternativ werden ihnen dann einfach die Stacheln rasiert. Der sechsjährige Mark aus dem Publikum meldet sich freiwillig und darf mit Schaum und Rasierer dem widerspenstigen Gewächs an den Kragen.

Als Nächstes stellen die fleißige Lisa und der gelangweilte Klaus fest, dass eine Milchkuh auf der Ranch doch schön wäre. Die kurpfälzer Kuh Ulla, mit breitem Slang passt ebenso wenig wie die Öko-Kuh Käthchen, deren Lebensmotto Yoga und Joghurt ist, in die Runde. Um so begeisterter wird Rosi, die sympathische Schweizerin, die auf dem roten Lasso Seiltanz macht, in der Runde aufgenommen. Auch kommt von ihr die frische Milch, die im nächsten Akt eine Hauptrolle spielt. Während der kleine Cowboy mit dem großen Hut genervt und lustlos die Maisernte erledigen soll, stolpert er über ein Pony, das erschreckend viel pupst. Es dauert auch nicht lange, bis der Besitzer, ein freundlicher Indianer auftaucht und Klaus erklärt, dass nur eine Rothaut auf diesem besonderen Pony reiten kann. Da beide Beteiligten vor eine Blutsbrüderschaft zurückschrecken, schlägt Kuh Rosi die Milchbrüderschaft vor und dies wird begeistert umgesetzt.

Hier sind ein fieser Cowboy, gespielt von Gabriel (und der Hälfte der Zuschauer) und eine tugendhafte Squaw Emma, vom Stamm der Kartoffelsackindianer (unterstützt von der anderen Hälfte) im Einsatz und glücklicherweise ohne Laktoseintoleranz ist der Freundschaftspakt besiegelt.

Daraufhin konnten Cowboy und Indianer gemeinsam, als detailgenaues Schattenspiel dargestellt, reiten und die Ängste vor dem Banditen „fieser Fränk“ zeigten sich als unbegründet – denn ein Pups des freundlichen Ponys und der Gauner war außer Gefecht gesetzt.

Ende gut, alles gut – und mit einem fröhlichen „Aus dem wilden Westen kommen wir,…. Jippie ja ja, jippie jippie jeij“ ritten Darsteller und Besucher in den Sonnenuntergang.

Aktuelle Themen umsetzen

Das Blinklichter-Theater mit Werner Ries und Wolfgang Messner ist Mitglied im Landesverband Freier Theater Baden-Württemberg und in der UNIMA (Weltverband der Figurentheater). Die Besonderheit ist die Umsetzung aktueller Themen in kindgerechte Geschichten und zeigt auf, auch mal andere Wege zu gehen.

Dies beweisen auch die Auszeichnungen der vergangenen Jahre: unter anderem mehrere Preise beim Kindertheaterfestival in Rechberghausen und als Kindertheater des Monats in Nürnberg, Lörrach und des Kultursommers Mittelhessen.

Wolfgang Messner, der neben Germanistik auch Politologie und Theaterpädagogik mit Schwerpunkt ästhetische Erziehung studiert hat, hat mit Fortbildungen, Studienaufenthalt in Indonesien und unzähligen Theaterprojekten sein „Hobby zum Beruf gemacht“, wie er sagt. In Philippsburg habe er ein besonders schönes Miteinander mit dem Publikum erlebt.

Dies finden auch die kleinen Besucher: Die fünfjährige Marie mag außerdem Schweinchen Lisa am liebsten und der siebenjährige Florian ist so ein großer Fan, dass er das Stück nun zum zweiten Mal gesehen hat.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.11.2018