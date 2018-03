Sie urteilt im Namen des Volkes

Anzeige

Oberhausen-Rheinhausen.Christina Sonnek spricht schnell aber deutlich, gestikuliert dabei viel und ihre rot lackierten Fingernägel passen Ton in Ton zu ihrem Lippenstift. Als Verkäuferin für Brautkleider ist sie modisch auf dem neusten Stand, aber auch bei Gericht, wo sie als Schöffin dazu beiträgt, „dass die Gemeinschaft und unser Rechtsstaat funktionieren, denn das geht nur, wenn Menschen sich einbringen“, wie die 51-Jährige sagt, ist „angemessene Kleidung“ pflicht.

Ihre zweite Amtszeit als Schöffin endet bald, eine dritte soll folgen. Vor nunmehr zehn Jahren sprach ein Gemeinderatsmitglied Sonnek an, ob sie sich nicht vorstellen könne, als Schöffin bei Gericht zur Urteilfindung beizutragen. In Oberhausen-Rheinhausen war sie damals schon für ihr Ehrenamt im Schulförderverein bei der Gemeinde bekannt. Lange überlegen musste sie nicht: „Ich fand das sehr faszinierend, als Außenstehende, die ja keinen juristischen Hintergrund hat, das Volksempfinden, also einen anderen Blickwinkel als die Richter ihn haben, mit in die Urteilsfindung einzubringen“, erklärt sie ihre Entscheidung, Recht zu sprechen.

Die ersten fünf Jahre – solange dauert eine Amtszeit – verbrachte Sonnek am Amtsgericht Bruchsal, in ihrer zweiten Amtszeit ist sie in der Jugendkammer am Landgericht Karlsruhe tätig. „Jedes Jahr bekommt man dann eine Liste mit den Verhandlungsterminen. Immer einer im Monat, am Jugendgericht sechs pro Jahr“, beschreibt sie den Arbeitsaufwand.