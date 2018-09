Sie wird von fließenden Veränderungen inspiriert

Philippsburg.Bislang hingen an den Wänden noch die historischen „Manuscriptpläne“, die den kriegerischen Verlauf um Philippsburg verdeutlichten. Im Polnischen Erbfolgekrieg 1734 wollten die Franzosen, was ihnen letztlich auch gelang, die Stadt vereinnahmen. Knapp 300 Jahre später kommen mit Heike Wilhelm und Anja Hardt zwei Saarländerinnen in die ehemalige Reichsfestung: allerdings auf ihre Weise, auf ganz

...