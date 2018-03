Anzeige

Karlsruhe/Freiburg.Weltweit und auch in Baden laden Frauen zum Weltgebetstag am Freitag, 2. März, ein. 2018 haben Frauen aus Surinam die Grundlage für die Gottesdienste gestaltet, an denen allein in Deutschland mehrere hunderttausend Besucher teilnehmen werden. Unter dem Motto „Gottes Schöpfung ist sehr gut!“ kommen Christen aller Konfessionen zusammen, um mit Liedern, Gebeten und Aktionen für globale Gerechtigkeit einzutreten. In mehr als 100 Ländern sind ökumenische Gottesdienste geplant.

„Mich begeistert der Weltgebetstag, weil sich hier Frauen für Frieden, Gerechtigkeit und würdevolles Leben engagieren – und zwar weltweit, über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg. Wir in Baden sind gerne Teil dieser größten ökumenischen Frauenbewegung“, sagt Anke Ruth-Klumbies, Leiterin der Geschäftsstelle der Evangelischen Frauen in Baden, mit Blick auf die Vision einer Welt, in der alle Frauen selbstbestimmt leben können.

Gottesdienste Wiesental:Ökumenischer Gottesdienst um 19 Uhr im katholischen Pfarrzentrum. Philippsburg: Gottesdienst im evangelischen Gemeindehaus um 19 Uhr mit anschließendem Beisammensein. sb

Kleines aber buntes Land

Im Arbeitskreis Weltgebetstag arbeiten die Erzdiözese, die Evangelische Landeskirche und Vertreterinnen anderer Kirchen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Baden-Württemberg zusammen und bieten jedes Jahr drei Werkstatttage für Multiplikatorinnen an, die den Weltgebetstag dann vor Ort in ihren Gemeinden feiern. Frauen aller Konfessionen sind dort für die Liturgie verantwortlich und stehen so für die weltweite Ökumene.