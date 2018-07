Sieben Mal Edelmetall

Anzeige

Oberhausen-Rheinhausen.Mit insgesamt drei Gold- und vier Bronzemedaillen für die Sportler des RSV Edelweiß Oberhausen endeten im pfälzischen Dudenhofen am vergangenen Sonntag die 132. deutschen Meisterschaften im Bahnradsport. Die erste Bronzemedaille gab es für Katharina Hechler in der Mannschaftsverfolgung bei den Juniorinnen. Dritte Deutsche Meisterinnen wurden auch die Jugendlichen Lana Eberle und Samira Brecht, die bei der Premiere des Madison ebenfalls auf dem Treppchen standen.

Im Madison-Rennen der Juniorinnen ging Katharina Hechler mit ihrer Stammpartnerin Ricarda Bauernfeind von der RSG Ansbach an den Start. Das Team, welches wahrscheinlich auch den Bund Deutscher Radfahrer bei der Weltmeisterschaft vertreten wird, konnte im gemeinsamen Rennen mit den Frauen an der Spitze mitfahren und sich am Ende die Meistertrikots überstreifen. Den nationalen Titel sicherte sich Hechler auch beim Punktefahren der Juniorinnen.

Wenige Attacken

Das Rennen über 15 Kilometer auf der Radrennbahn in Dudenhofen verlief ohne größere Attacken. Katharina Hechler konnte vier der sechs ausgetragenen Sprints gewinnen, so dass ihr im Zielsprint ein zweiter Platz reichte, um mit 26 Punkten deutsche Meisterin zu werden. Edelmetall für den RSV Edelweiß Oberhausen gab es auch durch Achim Burkart, der sich im Scratch der Männer die Bronzemedaille sicherte. Hier starten alle Rennfahrer gemeinsam – Sieger ist, wer als Erster die Distanz beendet. Am Ende sicherte sich Leon Rohde vor seinem Teamkollegen Leif Lamparter den Meistertitel, während Burkart als Dritter die Ziellinie überquerte. Die dritte Goldmedaille brachte Nils Weispfennig nach Oberhausen. Er verteidigte mit seinem Partner Calvin Dik aus Berlin seinen im Vorjahr erreichten Titel im Zweiermannschaftsfahren der Junioren über hundert Runden. Die letzte Medaille holten im Madison-Rennen der Männer Achim Burkart und Kersten Thiele als Drittplatzierte. klu