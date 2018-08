Sieg nach Rückstand erkämpft

Anzeige

Waghäusel-Kirrlach.Das Verbandsliga Fußballspiel des FC Olympia Kirrlach gegen dem VfR Mannheim macht den Verantwortlichen Hoffnung auf mehr. Das schreibt der FC Kirrlach in einer Mitteilung. Diese Saison könne erfolgreich gestaltet werden – und das im Jubiläumsjahr des FC Olympia.

Von der ersten Minute sahen die Zuschauer ein rasantes und technisch hochwertiges Spiel, bei dem sich beide Teams nichts schenkten. Kirrlachs Abwehr musste Schwerstarbeit leisten und viel investieren, um das Spiel offen zu gestalten. Bei schnellen Vorstößen der Mannheimer war deren hohe Qualität zu erkennen. Dennoch war keine der beiden Mannschaften im Vorteil. Dann fiel die Mannheimer Führung überraschend, als Schiedsrichter Reichert ein Foulspiel von Fillinger im Strafraum gesehen haben will. Mannheims Sabah verwandelte sicher zur Gästeführung (26.). Der Mannheimer Plan schien aufzugehen. In der 40. Minute scheiterte Mannheims Sabah per Kopf am Kirrlacher Keeper und im Gegenzug hatte Esswein im grünen Trikot eine sehenswerte Kopfballgelegenheit. Ansonsten sind beide Teams ausgeglichen.

Mannheim kommt nicht ins Spiel

Kirrlach kam motiviert aus der Halbzeitansprache von Trainer Backmann aus der Kabine und erwischte den Gast auf dem linken Fuß. Bei einem schnellen Vorstoß war die Mannheimer Abwehr überhaupt nicht im Bilde. Esswein nutze dies aus, lief sich frei und hätte den Sturmkollegen Zimmermann bedienen müssen. Sein Pass war zu ungenau und so war die beste Kirrlacher Chance vertan. Der Ärger darüber war kaum verflogen, als Esswein es dann keine 60 Sekunden später besser machte und per Flachschuss vollstreckte (49.).