Siegreich im Süden wie im Norden

Der Weg zum Bundessieg führte in diesem Jahr zweimal an die Peripherie von Deutschland. Während der Landeswettbewerb Baden-Württemberg am Bodensee stattgefunden hatte, mussten die Schüler mit ihren Ausbildern zum Bundesfinale nach Lübeck fahren. „Ein weiter und beschwerlicher Weg, zumal am verkehrsreichen Pfingstwochenende“, befand Joachim Böser.

Mitgenommen in den hohen Norden hatten die Schüler ihre eigenen Schlaginstrumente. Für Böser war dies eine Grundvoraussetzung für den späteren Erfolg. Belohnt wurden die Lehrkräfte von OB Heiler mit einem Badetuch. klu

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.07.2018