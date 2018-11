Silber und Bronze für FZC-Kämpfer

Malmö/Philippsburg.Bei der Ju-Jutsu-Weltmeisterschaft im schwedischen Malmö konnten die Kampfsportler vom FZC blau-weiß Philippsburg vier Medaillen holen. Die zwölf Athleten waren durch zusätzliche Trainingseinheiten – zuletzt ein Vorbereitungswochenende in der Sportschule Schöneck – sehr gut vorbereitet, was sie den vier mitgereisten Trainern bereits in der Vorrunde zeigten.

Tanja und Jasmin Ittensohn

...