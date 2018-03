Silo-Sattelzug kippt auf B36 um

Anzeige

Karlsruhe.Der Fahrer eines Silo-Sattelzuges verlor gestern Nachmittag auf der B36 bei Karlsruhe-Grünwinkel aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Gespann und kippte um. Der schwere Unfall forderte einen Verletzten und brachte eine stundenlange Bergung mit sich.

Den ersten Angaben der Polizei zu Folge, wollte der Silo-Sattelzug gegen 15.12 Uhr von der Dumersheimer Straße in Karlsruhe auf die B36 in Fahrtrichtung Nord auffahren. Hierbei kam der Sattelzug ins Schleudern und kippte um. Laut Polizei lag dies vermutlich an seiner überhöhten Geschwindigkeit. Er blieb anschließend quer zur Fahrbahn auf der Seite liegen. Die Berufsfeuerwehr Karlsruhe, der Rettungsdienst und die Polizei wurden sofort mit einem Großaufgebot an die Einsatzstelle alarmiert.

Der 55-jährige Lkw-Fahrer hatte sich beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits selbst befreien können. Er musste mit leichteren Verletzungen mit dem Notarztwagen in eine Klinik verbracht werden. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 150 000 Euro.