Skeet-Schützen zielen auf Meisterschaft

Vereins- und Verbandstrainer Slawek Nicinski (v. l.) bereitet Tim Krause, Maximilian Schweikert, Andreas May, Bernhard Heckler und Harry Stober auf die bevorstehenden deutschen Meisterschaften vor. © Klumpp

Waghäusel/Wiesbaden.Am internationalen Grand Prix der Skeet-Schützen in Wiesbaden nahmen fünf Mitglieder der Jagdgesellschaft Wiesental teil. Neben Startern aus Belgien und den Niederlanden waren der amtierende Vizeweltmeister Vincent Haaga aus Oberhof in Thüringen sowie weitere Mitglieder der deutschen Nationalmannschaft am Start.

In diesem starken Teilnehmerfeld konnten sich die aktiven Schützen der

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.08.2018