Skodafahrerin leicht verletzt

Waghäusel.Leichte Verletzungen hat eine 43-jährige Skodafahrerin bei einem Unfall erlitten. Die Polizei sucht nun Zeugen der Kollision, wie die Beamten in einer Mitteilung schreiben.

Zu dem Zusammenstoß kam es am Freitag gegen 7.40 Uhr, als die Frau von der Haslacher Straße in die Stefanstraße einbiegen wollte. Dort war ein Nissan gerade in Richtung Bahnhof unterwegs und konnte nicht mehr ausweichen. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf eine Höhe von zirka 4000 Euro. Zeugen der Kollision sollen sich beim Polizeirevier Philippsburg, Telefon 07256/9 32 90, melden. pol

