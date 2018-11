Slampoeten mit Musik

Karlsruhe.Poesie in seiner modernsten Form: Zur letzten Lesebühne dieses Jahres lädt die Badische Landesbibliothek am Donnerstag, 22. November, um 19 Uhr ein, heißt es in einer Pressemitteilung.

Moritz Konrad und Stefan Unser begrüßen an diesem Abend im Vortragssaal der Badischen Landesbibliothek, Erbprinzenstraße 15, ein poetisch-musikalisches Dreierpack der Extraklasse aus Frankfurt: Jan Cönig ist amtierender Poetry Slam Hessenmeister, Raban Lebemann Organisator und Slampoet.

Felicitas Mietz mit erstem Album

Als „Cönig & Lebemann“ sind die beiden ein wichtiger Teil der Frankfurter Slam-Szene und veranstalten unter anderem den bekannten Poetry Slam „Ein Slam namens Horst“ sowie die Improshow „Wir müssen reden“.

Für die Musik sorgt die Liedermacherin Felicitas „FEE“ Mietz, die derzeit mit ihrem ersten Soloalbum „Ein Zimmer Küche Bad“ auf Tour ist. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 5 Euro. zg

