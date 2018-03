Anzeige

Unterstützung der Fans

Die Magdeburger können vor allem auf die Unterstützung ihrer Fans zurückgreifen. Mehr als 17 000 Fans besuchen durchschnittlich die Heimspiele des Europapokalsiegers von 1974. Nicht wenige Gegner sind von der Lautstärke beeindruckt. Oft überträgt sich die Euphorie auf die Magdeburger Spieler.

Elf Siege in 14 Heimspielen und 30:8 Tore sind der Beweis. Für den SC Paderborn und den FCM gilt gleichermaßen. Beide haben noch drei Spiele gegen direkte Konkurrenten auszutragen. Schon nach der Hinrunde thronten der SC Paderborn und der 1. FC Magdeburg punktgleich an der Spitze der Liga. Viele Fans glaubten an einen lockeren Durchmarsch in der zweiten Saisonhälfte. Beide erlaubten sich jedoch Ausrutscher. Die Ostwestfalen konnten sich nach fünf Spielen ohne Sieg jedoch wieder fangen. Der FCM fand nach drei Partien ohne dreifachen Punktgewinn wieder in die Spur. Dennoch befinden sich der Relegationsplatz und Platz vier schon in Reichweite. Was Paderborn mit Sicherheit auf dem direkten Weg zurück in die 2. Bundesliga helfen würde, sind Führungen. In 20 Spielen lag die Mannschaft von Steffen Baumgart vorn, 18 Mal gab es im Anschluss drei Punkte.

Mit vier Zählern Rückstand hat Fortuna Köln nur noch Außenseiter-Chancen auf den Aufstieg. Doch die Südstädter gefallen sich in dieser Rolle. Als einziges Team aus den Top fünf stand es nie zur Debatte, dass die Kölner auf Teufel komm raus eine Liga höher spielen wollen oder müssen. Sie haben folglich den geringsten Druck aus diesem Quintett. zg/Grafik: bwin.party digital entertainment

