So wichtig war der Wein

Bruchsal.Zur Zeit der Bruchsaler Fürstbischöfe Damian Hugo von Schönborn und Franz Christoph von Hutten spielte der Wein in Bruchsal eine große Rolle. Wie wichtig der Rebbau in Bruchsal war, wird am Samstag, 13. Oktober, von 17 bis 18.30 Uhr während einer Weinführung im Schloss erläutert. An fünf Standorten im Schloss – im Garten-, Fürsten- und Marmorsaal sowie in der Weinlaube und auf der Gartenterrasse – werden verschiedene Weine aus der Region von Weinguide Karlheinz Bollheimer vorgestellt, Käsewürfel und Brot runden die Verkostung ab. Die Kunsthistorikerin Kiriakoula Damoulakis begleitet die Weinprobe und wird auf die interessantesten kunst- und kulturgeschichtlichen Weinzeugnisse des Bruchsaler Schlosses aufmerksam machen.

Treffpunkt für die Führung ist am Haupteingang des Schlosses Bruchsal. Pro Person ist am Veranstaltungstag an der Schlosskasse ein Teilnahmebeitrag von 16 Euro zu zahlen, die Weinverkostung ist darin enthalten. zg

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.10.2018