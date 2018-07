Sogar der Jet-Weltmeister hat sich angesagt

Anzeige

Oberhausen-Rheinhausen.Wenn sich am Samstag und Sonntag, 21./22. Juli, jeweils ab 10 Uhr wieder Hunderte Modellpiloten aus ganz Deutschland und Europa am Erlichsee in Oberhausen treffen, dann freuen sie sich auf eine supertolle Fliegerei mit High-Tech-Maschinen und auf viele begeisterte Zuschauer. So sieht es jedenfalls der Veranstalter MSV Oberhausen. Die Gemeinde wird zum Treffpunkt begeisterter Piloten und eines faszinierten Publikums. Zu sehen und zu bewundern sei Spitzentechnik aus Bastelkellern und Hightech-Laboren.

Jedes Jahr bestaunen Tausende diese Technik, sind von der unglaublichen Geschwindigkeit des Fortschritts fasziniert und erfahren immer wieder, dass Modellfliegerei von erfahrenen Piloten nichts mit der üblichen Vorstellung von Spielzeug zu tun hat.

Traditionell wird an beiden Tagen wieder alles gezeigt und mit Herzblut geflogen, was der Markt hergibt: vom Doppeldecker, Helikopter und Kunstflugzeug bis zum Turbinenjet. Selbst für Modellflug-Freaks ist es immer wieder ein Erlebnis zu erfahren, mit welcher rasanten Geschwindigkeit sich die Technik weiterentwickelt.