Solaranlage auf Schuldach schmort

Kronau.Ein Schmorbrand an einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Erich-Kästner-Schule in Kronau forderte am Freitagmorgen den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr.

Wie es in einer Pressemitteilung der Polizei heißt, bemerkte der Hausmeister den Brand eines Schaltkastens der Anlange gegen 9.40 Uhr. Zunächst unternahm er selbst erste Löschmaßnahmen und informierte dann die Feuerwehr.

Die Wehr aus Kronau rückte mit Unterstützung der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Bad Schönborn an und kontrollierte die Solaranlage. Das Feuer war da bereits schon durch den Hausmeister vollständig gelöscht und es konnten keine weiteren Glutnester gefunden werden.