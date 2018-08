Sonderschau zum Bau von Brücken im Wandel der Zeit

Oberhausen-Rheinhausen.Gleich zwei Tage der offenen Tür – am heutigen Samstag und morgigen Sonntag – bietet das Technische Hilfswerk Oberhausen-Rheinhausen an seinem neuen Standort. So ist es möglich, einen Blick hinter die Kulissen des THW-Ortsverbandes und seiner Ausrüstung zu werfen. In diesem Jahr wird es am Sonntag – neben anderen Angeboten, Aktionen und Attraktionen – auch eine tolle Sonderausstellung zur „Technik beim Brückenbau im Wandel der Zeit“ geben. Erschreckend aktuell ist ja das Thema Brückenbau durch das Unglück in Genua geworden.

Die Besucher erwarten heute ab 17 Uhr zahlreiche kulinarische Highlights wie das „Original Owerhaiser Käsbrot“, Wurstsalat oder Gegrilltes. Für Wohlfühlstimmung sorgt die Live-Band „Funcoustic“. Am Abend öffnet auch die THW-Bar.

Sonntags geht es ab 10 Uhr beim Frühschoppen weiter. Dann sind die verschiedenen Fahrzeuge des Ortsverbandes zu inspizieren, die alle an diesem Tag ausgestellt sein werden. Zudem gibt es Informationen über das ehrenamtliche Engagement beim THW. „Wir zeigen jedem, was ihn beim Technischen Hilfswerk erwartet und wie er unsere Mannschaft unterstützen kann“, sagt Felix Ritschel, der Beauftragte für die Öffentlichkeitsarbeit.

Auch während der Mittagszeit soll niemand Hunger leiden. Frisch aus der Feldküche wird es Sauerbraten mit Spätzle geben, auch Kaffee und Kuchen stehen für den Nachmittag bereit. Für Groß und Klein sind spannende Mitmachaktionen angesagt. Die stattliche Unterkunft des THW befindet sich im Industriegebiet Hammelsäcker ganz in der Nähe von McDonald’s. wr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.08.2018