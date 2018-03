Sonnenbad eröffnet Saison

Anzeige

Karlsruhe.Als erstes Freibad in Deutschland startet das Sonnenbad in Karlsruhe am Freitag, 23. Februar, in die Freibad-Saison. Die offizielle Eröffnung nehmen Bürgermeister Martin Lenz, der Chef der Karlsruher Bäderbetriebe, Oliver Sternagel, sowie Ralf Gurock, Vorsitzender des Freundeskreises Sonnenbad, vor, wie die Stadt in einer Pressemeldung schreibt. Bei freiem Eintritt sind die Badegäste am Eröffnungstag dazu eingeladen, die ersten Bahnen im 28 Grad warmen Wasser zu ziehen.

Die Zusammenarbeit des Freundeskreis Sonnenbad und der Karlsruher Bäderbetriebe macht die von Februar bis zum ersten Advent laufende Saison erst möglich. Geöffnet ist das Bad vom 23. Februar bis 4. Mai montags, mittwochs und freitags von 10 bis 20 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 22 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr.

In der Hauptsaison (5. Mai bis 9. September) ist das Bad montags, mittwochs und freitags von 9 bis 20 Uhr, dienstags und donnerstags von 9 bis 22 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 9 bis 20 Uhr zugänglich. Anschließend können bis 2. Dezember montags, mittwochs und freitags von 10 bis 20 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 22 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr Bahnen geschwommen werden. zg