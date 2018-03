Sonnenbad startet eiskalt in die Saison

Anzeige

Karlsruhe.„Zehn, neun, acht, sieben, sechs...“ – Countdown im Karlsruher Sonnenbad, dann Startschuss und ein kollektives „Platsch“. Rund 30 wild entschlossene Schwimmer haben sich am Freitagvormittag zur Eröffnung der Freibadsaison ins Becken gestürzt. Bei frostigen Temperaturen sprangen sie ins warme Wasser, riefen „herrlich“, „Wahnsinn“ oder „endlich wieder frische Luft!“. Das Sonnenbad ist nach Betreiberangaben bundesweit als erstes am Start, andere der über den Winter geschlossenen Freibäder eröffnen demzufolge erst später im Jahr. In München gibt es aber ein ganzjährig betriebenes Freibad.

Für den traditionellen „Sprung in den Frühling“ wurde das Motto „Ob Schnee, Sonne oder Regen, ins Sonnenbad wir gehen“ gewählt. Entsprechend ausstaffiert ließen sich die Frauen und Männer zu Wasser: mit Sonnenbrille und, für den Fall der Fälle, mit Regenschirm. Von Regen war an diesem Morgen allerdings nichts zu sehen, der Himmel blau, die Außentemperaturen zwar eisige 4,7 Grad, das Wasser aber bei verlässlich-kuscheligen 27,5 Grad.

Vor dem Startschuss hatten die Badefreunde am Beckenrand gebibbert, bekleidet wahlweise mit klassischem lila Bikini oder rosa Badehose, aber auch gewandet in Strandkimono, schwarz-weiß gestreiftes Nachthemd nebst plüschbehörnter Wikingermütze aus Teddyfell. „Am ersten Tag ist ziemlich alles erlaubt“, sagte Raphael Becker vom Betreiber Karlsruher Bädergesellschaft.