Sozia muss vor Ort reanimiert werden

Bretten. Ein betrunkener Autofahrer ist frontal mit einem Motorradfahrer in Bretten zusammengestoßen. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer mittelschwer und seine Mitfahrerin sogar lebensgefährlich.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 58-jährige Autofahrer am Montag um 22.20 Uhr auf der Karlsruher Straße in nördliche Richtung. Als er links in die Gondelsheimer Straße abbiegen wollte, missachtete er die Vorfahrt des 16-jährigen Motorradfahrers.

Bei der Kollision wurde das Motorrad auf das Auto aufgeladen und die beiden Jugendlichen so zu Boden geschleudert. Der 16-Jährige wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Die Sozia erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste längere Zeit reanimiert werden.

Sie kam zunächst ins Krankenhaus und wurde dann mit einem Hubschrauber in eine Uniklinik verlegt. Nach Angaben der Polizei fuhr der Autofahrer betrunken. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 5000 Euro. pol

