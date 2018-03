Spargel zu Ostern ist möglich

Anzeige

11 000 Tonnen pro Jahr

Ostern ist für die Branche ein wichtiges Datum, weil viele Menschen dann gerne Spargel essen. In Baden-Württemberg wird Spargel hauptsächlich in der südlichen Rheinebene rund um Freiburg und in Nordbaden zwischen Baden-Baden und Mannheim auf einer Fläche von gut 2100 Hektar angebaut.

Die Ernte betrug 2017 rund 11 000 Tonnen, fast genau ein Kilogramm pro Einwohner Baden-Württembergs. Bundesweit ist die Anbaufläche rund 23 000 Hektar groß, das ist ein gutes Stück weniger als die halbe Bodenseefläche. lsw/beju

© Mannheimer Morgen, Montag, 05.03.2018