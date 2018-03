Speisetafeln in prachtvollen Räumen

Anzeige

Dass zudem Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick die Schirmherrschaft über die Spargel-Gala übernommen hat, sei ein Zeichen der guten Zusammenarbeit und engen Verbundenheit zwischen Stadt und Schloss. Die ehemalige fürstbischöfliche Residenz gibt in diesem Jahr den Rahmen, in dem die Werbemotive für das Themenjahr fotografiert wurden.

Im Marmorsaal wurde die prachtvolle Tafel, das Hauptmotiv der Kampagne, mit Speisen und kostbarem Geschirr aus mehreren Epochen inszeniert. „Schloss Bruchsal wird damit überregional sichtbar, denn mit der Werbekampagne machen wir weit über Baden-Württemberg hinaus auf den Besuch in den Schlössern des Landes aufmerksam“, so Frank Krawczyk.

Gemeinsam mit Frank Krawczyk präsentierten Jürgen Riffel und Elke Gericke vom Rotary-Club Bruchsal-Rhein das Programm der Spargelgala. Die gastronomische Aufstellung des festlichen Abends im Schloss ist eindrucksvoll: Sternekoch Bernd Werner von Schloss Eberstein entwickelt ein raffiniertes Spargelmenü. Begleitet werden seine Gerichte von korrespondierenden Weinen, zusammengestellt von der „Weißburgunder-Charta“, der Vereinigung der Kraichgauer Spitzenwinzer. Damen in Kostümen der Barockzeit werden über Tafelfreunden in der ehemaligen Residenz der Fürstbischöfe von Speyer plaudern und Musiker der Musikhochschule Karlsruhe mit den Klängen von Flöte und Cello das Menü umrahmen. Michael Hörrmann, der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, moderiert den Abend. Die „Spargel-Gala“ ist der Höhepunkt des Genusswochenendes. Vier Tage lang erwartet im Schlossgarten ein Genussmarkt mit seinen Angeboten die ganze Familie. Der Markt lädt zum Flanieren und Probieren ein. Im Zentrum des Marktes steht eine lange Tafel in der Kastanienallee des Schlossgartens.

Produkte aus der Region

Stände mit Speisen und Getränken bieten Leckerbissen aus der Region. Im Schloss finden laufend Sonderführungen rund um die barocken Tafelfreuden statt. Besonders attraktiv ist das Programm am 1. Mai: Herrschaften aus den Glanzzeiten des Bruchsaler Schlosses begrüßen die Gäste in den Schlossräumen.

Im Marmorsaal erfährt man Wissenswertes über die Herstellung von Manufakturporzellan und wertvollem Glas und auch darüber, wie man das kostbare Tischgerät benutzte. Wer will, kann sich selbst am Eindecken einer barocken Speisetafel versuchen. Für elegante Bewegung sorgt das historische Tanzensemble „Allegre“ im Gartensaal – und wer mag, kann mittanzen. Geöffnet ist das Schloss an allen Tagen während des Genussmarkts – auch am Montag, 30. April. Aus Anlass des Familienfests ist am 1. Mai der Eintritt um die Hälfte reduziert. zg

