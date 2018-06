Spektakuläre Blitze erhellen Nachthimmel über Karlsruhe

Anzeige

Karlsruhe.Ein hartnäckiges Gewitter zieht am späten Freitagabend quer durch den Stadt- und Landkreis Karlsruhe. Die Gewitterzellen brachten Starkregen, Sturmböen und heftige Blitze, welche spektakulär am Nachthimmel zucken und bis zum Boden reichten.

In Karlsruhe flimmerten im Sekundentakt Blitze am Himmel und erhellten die Nacht. Mehrere Blitze schlugen in der näheren Umgebung ein, führten jedoch zu keinen Sachschäden. Die hellen Entladungen suchten sich den Weg quer durch den Nachthimmel und sorgten dabei für ein beeindruckendes Bild zwischen den bedrohlichen Gewitterwolken.

Die Feuerwehren im Kreis Karlsruhe mussten lediglich zu vereinzelten vollgelaufenen Kellern und vom Starkregen überspülte Straßen ausrücken. / 7aktuell