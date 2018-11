Spekulatiusduft liegt in der Luft

Bruhrain.Die ersten Spekulatius habe ich dieses Jahr im September vernascht. Am Strand. Im Bikini. Bei 30 Grad. Niemand hat sich daran gestört. In Indonesien ist es vollkommen normal, Spekulatius das ganze Jahr über zu essen. Sie heißen dort auch einfach Gewürzkekse, sehen aber 1:1 wie unser Gebäck aus und schmecken auch genauso.

Zurück zu Hause hatte ich Sehnsucht: nach Sonne, nach entspannten Leuten, nach Strand und nach Spekulatius. Manche Dinge muss man hinnehmen, weil man sie nicht ändern kann. Die Sehnsucht nach Spekulatius jedoch nicht: Die kann man prima selbst stillen – und genau das habe ich getan: Ab ging’s in die Küche, um Spekulatius-Plätzchen zu backen. Und weißt du was? Die schmecken nicht nur am Strand. Im Bikini. Bei 30 Grad. Sondern auch in der Vorweihnachtszeit. Bei einstelligen Temperaturen. Zu Tee. Bei Kerzenschein. Das Rezept für etwa 75 Stück dauert etwa zwei Stunden (inklusive Backzeit).

Zutaten

400 Gramm Dinkelmehl, 140 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 20 Gramm Spekulatius-Gewürz, eine Prise Salz, ein gehäufter Teelöffel Backpulver, vier Esslöffel Pflanzenmilch, 200 Gramm Margarine, optional: sechs gehäufte Esslöffel Puderzucker, ein Teelöffel Lebkuchengewürz und etwas Wasser.

Zubereitung

Fülle zuerst die trockenen Zutaten in eine Schüssel und vermenge sie mit einem Löffel. Gib als Nächstes die Pflanzenmilch sowie die Margarine hinzu und verknete alles zu einem glatten Teig. Anschließend den Teig zu einer Kugel formen und für mindestens eine Stunde kaltstellen.

Nimm dann den Teig aus dem Kühlschrank und forme aus ihm gleichmäßige kleine Kugeln. Damit der Teig nicht zu sehr an den Händen haften bleibt, kannst du diese mit Mehl bestäuben. Setze die Kugeln auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Heize den Backofen auf 175 Grad Ober- und Unterhitze vor. Drücke nun mit Hilfe einer Gabel die Teigkugeln zu kleinen Fladen flach. Sobald der Ofen vorgeheizt ist, die Plätzchen für 15 bis 20 Minuten darin backen. Die Backzeit kann je nach Ofen etwas variieren. Die Plätzchen anschließend auf einem Gitter auskühlen lassen.

Magst du die Plätzchen noch verzieren? Dann rühre aus dem Puderzucker, Lebkuchengewürz und etwas Wasser einen Zuckerguss. Dieser sollte zähflüssig sein. Fülle den Guss in einen Spritzbeutel und verziere die Spekulatius-Kekse frei nach deiner Fantasie. Den Guss gut trocknen lassen, ehe du die Plätzchen in Gebäckdosen verstaust. vs

