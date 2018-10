Spende von 200 Euro an Kirrlacher Tafel übergeben

Waghäusel-Kirrlach.Die Tafel in Kirrlach ist in allen Waghäuseler Stadtteilen präsent. Deshalb nutzte beim verkaufsoffenen Kerwesonntag in Wiesental Jenny Brecht vom Fachgeschäft Augenoptik und Sehwelten die Gelegenheit zu einer Spendenaktion zugunsten der sozialen Einrichtung.

Angelockt wurden die Besucher durch eine Solano-Brillenausstellung und einem Glücksrad. Hinzu kam ein Kaffeestand der Firma House

...