Spieler sind bereit für harten Kampf

Karlsruhe.Beim KSC ist man froh um den zahlreichen Fanzuspruch, denn wie KSC-Innenverteidiger Martin Stoll (Bild) bestätigt: Gerade Freitagabends herrsche beim Fußballdrittligisten eine spezielle Atmosphäre. Stoll war für den angeschlagenen KSC-Profi Daniel Gordon eingewechselt worden.

Der konnte aber wieder voll trainieren und wird wohl auch gegen Lotte die bewährte Abwehrreihe mit David Pisot, Matthias Bader und Jonas Föhrenbach bilden. „Es wird darauf ankommen, was wir die letzten Spiele auch gezeigt haben, dass wir konzentriert ans Werk gehen und kämpferisch eine gute Leistung abliefern. Das ist notwendig, das wird auch in Lotte so sein.”

Kampfgeist und Leidenschaft

Die Gastgeber hatten im DFB-Pokal vergangene Saison bereits gezeigt, dass sie ein Favoritenschreck sind. Werder Bremen, Bayer Leverkusen oder 1860 München hatten sich 2016/17 am Drittligisten die Zähne ausgebissen und waren aus der Pokalrunde geflogen. „Man muss gewarnt sein”, weiß Stoll. Kampfgeist und Leidenschaft zeichnet die Sportfreunde mit ihren Offensivkräften aus. Da heißt es für den KSC dagegen halten. Der will weiter auf sich schauen und sein Spiel machen.