„Spielplätze einwandfrei“

Waghäusel.Ein Sicherheitsingenieur der Dekra hat in den vergangenen Wochen rund 40 Spiel- und Bolzplätze der Stadt Waghäusel überprüft, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die bauliche und technische Qualität der Spielgeräte und deren sicherheitstechnischer Stand sind nach wie vor außerordentlich hoch. „Der Prüfer der Dekra bescheinigt uns, dass sich die städtischen Spielplätze in einem überdurchschnittlich guten sicherheitstechnischen Zustand befinden“, so Waghäusels Oberbürgermeister Walter Heiler.

Dieser sieht in der Bewertung auch eine Bestätigung für den hohen personellen und finanziellen Aufwand der Stadt in diesem Bereich. Die Stadt Waghäusel investiert in die regelmäßige Kontrolle, Wartung und Instandhaltung der Spiel- und Bolzplätze sowie in die Anschaffung neuer Spielgeräte jährlich rund 50 000 Euro. zg

