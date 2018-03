Spontan beim Gottesdienst mitsingen

Anzeige

Waghäusel-Wiesental.Vorbeikommen und mitsingen: An Ostern findet in St. Jodokus Wiesental ein Festgottesdienst mit Gounods Cäcilienmesse und Händels Halleluja statt. Das Dekanat Bruchsal schreibt in einer Pressemitteilung, Anlass ist der 200. Geburtstag von Charles Gounod in diesem Jahr. Am Ostersonntag, 1. April erklingt das Werk der französisch-romantischen Kirchenmusik um 10 Uhr in der katholischen Pfarrkirche Waghäusel-Wiesental (Mannheimer Straße 1).

Zum Mitsingen eingeladen sind Sänger aller Stimmlagen, die beide Stücke schon einmal gesungen haben oder den Text auf einem Blatt ablesen können. Außerdem sollten Interessierte an diesem Tag keinen Dienst in anderen Chören haben. Während in größeren Städten öfter schon bekannte Oratorien zum Mitsingen in einem Spontan-Chor angeboten wurden, möchte Dekanats-chorleiter Markus Zepp diese Idee nun erstmals im Dekanat Bruchsal verwirklichen.

Renommierte Solisten

Verlockend sind die mitwirkenden renommierten Solisten Daniela Köhler (Sopran), Gerhard Schramm (Tenor) und Hans-Josef Overmann (Bass). Begleitet wird der Ad-hoc-Chor, in dem es weder Vorsingen noch eine weitere Verpflichtung gibt, vom großen Sinfonieorchester des „Ensemble Con fuoco Bietigheim“ inklusive Harfe, großer Trommel und Orgel. Mitwirkende sind ohne Voranmeldung zur Generalprobe am Samstag, 31. März um 10 Uhr in die St. Jodokus-Kirche nach Wiesental eingeladen.