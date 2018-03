Sprachrohr der Kunst

Anzeige

Karlsruhe.Die „Kultur Region Karlsruhe“ hat sich gestern bei einem Treffen in der Technologiefabrik Karlsruhe neu konstituiert. Wie der Regionalverband mittlerer Oberrhein in einer Pressemitteilung schreibt, setzt sich der Vorstand aus dem Landrat des Landkreises Karlsruhe Dr. Christoph Schnaudigel, dem Karlsruher Bürgermeister Dr. Albert Käuflein und der Baden-Badener Oberbürgermeisterin Margret Mergen zusammen, die gleichzeitig den Vorsitz übernimmt.

Ziel der „Kultur Region Karlsruhe“ ist es, der regionalen Kulturarbeit in der Technologie Region Karlsruhe (TRK) eine Stimme nach Außen zu geben und Sprachrohr der Kulturträger zu sein. Hinter dem Zusammenschluss stehen die Kulturamtsleiter beziehungsweise -beauftragten der Städte und Gemeinden, die sich unter dem Dach des Regionalverbandes Mittlerer Oberrhein zusammengefunden haben, um die regionale Kulturarbeit zu stärken. Die Geschäftsstelle wird sich im Haus der Regionen in der Baumeisterstraße 2 in Karlsruhe befinden.

In ihrer ersten Stellungnahme begrüßten die Mitglieder die Entwicklung zum Neubau der Kunsthalle Karlsruhe. Die Pläne werden den Kulturstandort Karlsruhe stärken und auch weit in die Region hineinwirken. Der Vorstand appelliert, das Projekt voranzutreiben. Hierzu gehöre eine Lösung für das Amtsgerichtsgebäude Am Schlossplatz 23 zu finden. zg