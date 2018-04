Stadt berät über Atommüll-Lager

Anzeige

Philippsburg.Ein für die Stadt Philippsburg äußerst problematisches Thema steht auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am morgigen Dienstag, 24. April: Die Einlagerung von radioaktiven Abfällen, die aus der Wiederaufarbeitung deutscher Brennelemente in Frankreich stammen, im Zwischenlager des Kernkraftwerks Philippsburg. Hintergrund ist ein Antrag der EnBW Kernkraft auf Zwischenlagerung von voraussichtlich fünf Castor-Behältern mit radioaktiven Abfällen aus La Hague. Dagegen will sich die Stadt nach eigenen Angaben zur Wehr setzen.

Darüber hinaus hat sich das Gremium mit der Wahl der Schöffen für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023 und mit drei Baugenehmigungen zu befassen. Die Sitzung beginnt bereits um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. wr