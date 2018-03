Stadt feiert 175-jähriges Bestehen des Bruchsaler Bahnhofs

Anzeige

Bruchsal.April 1843: Die Eisenbahn ist ein innovative neues Verkehrssystem und erreicht die Stadt Bruchsal. Eines der ersten Teilstücke der badischen Staatsbahn, die Linie zwischen Heidelberg und Karlsruhe, schließt die einstige Residenzstadt der Speyerer Fürstbischöfe an den Schienenstrang an und gibt der Stadt erhebliche wirtschaftliche Impulse, so heißt es in einer Mitteilung der Stadt Bruchsal. 175 Jahre später, am Sonntag, 15. April, feiern Deutsche Bahn und Stadt Bruchsal während des verkaufsoffenen Frühlingsfestes dieses Jubiläum: Im und am Bahnhof sind deshalb zwischen 13 und 18 Uhr viele Aktionen geplant. Der Modelleisenbahn-Club Bruchsal und die Eisenbahnfreunde Karlsdorf-Neuthard präsentieren ihre Miniaturanlagen, die Briefmarken-Sammlergilde Bruchsal zeigt eine Ausstellung mit historischen Dokumenten und verschenkt Themenpostkarten. An einem Info-Stand der Deutschen Post ist dazu passend ein Sonderstempel zum Jubiläum erhältlich. Zusätzlich spielt ein Ensemble des Bruchsaler Sinfonieorchesters. Kinder können in der Bahnhofshalle backen. zg/(Bild: Stefan Fuchs)