Stadt investiert in Kinderbetreuung

„Kapazitäten voll ausgeschöpft“

Die Nachfrage nach Kindergartenplätzen ist größer als das vorhandene Angebot. „Trotz aller Anstrengungen sind die Kapazitäten in den bestehenden Einrichtungen und in der Tagespflege voll ausgeschöpft“, erläutert die Leiterin des Amtes für Frauen, Familie, Kinder und Jugend, Karin Sälzer. Dies lässt sich zum einen auf leicht steigende Geburtenzahlen und zum anderen auf einen deutlich erhöhten Zuzug zurückführen. „Dies ist einerseits erfreulich, bedeutet aber andererseits, dass weitere Betreuungsplätze in der Stadt Waghäusel benötigt werden“, erklärte Heiler.

Der Baubeginn für die Erweiterung am „Nesthäkchen“ soll spätestens im Frühjahr 2019 erfolgen. Der Bau der Kindertagesstätte im Neubaugebiet Oberspeyererfeld II in Wiesental erfolgt voraussichtlich spätestens im Frühjahr 2020. Bis zur Fertigstellung des Erweiterungsbaus am „Nesthäkchen“ stehen weiterhin Betreuungsplätze für Kindergarten- und Krippenkinder in der Schillerschule zur Verfügung. zg

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.06.2018