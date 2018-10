Stadt zeichnet Fleiß im Garten aus

Waghäusel.Das Atrium des Rathauses war mit 218 Preisträgern am Freitagabend voll besetzt. Die Stadt Waghäusel sagte bei der Feierstunde anlässlich des Blumenschmuckwettbewerbs Danke für die in allen Farben so prächtig blühenden Pflanzen der Anwesenden.

„Durch die außerordentlich schöne Gestaltung Ihres Anwesens haben Sie dazu beigetragen, dass sich unsere Anwohner und Gäste in Waghäusel

...