Stadtbibliothek ehrt zehn junge Leser

Waghäusel.„Wer gut lesen kann, schafft die besten Voraussetzungen, um einfacher zu lernen“, stellte Bürgermeister Thomas Deuschle in seiner Begrüßung anlässlich der Siegerehrung der Lesestars 2017 in der Stadtbibliothek fest.

Lesestar 2017 konnten alle Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren werden, die sich in der Bibliothek für das laufende Jahr 2017 einen Lesepass ausstellen ließen. Für jede Buchausleihe erhielten die jungen Leser einen Stempel in den Pass. Bei zehn Stempeln gab es bereits eine Überraschung. Gesucht wurden in drei verschiedenen Altersgruppen die ersten Drei mit den meisten Stempeln. Insgesamt haben sich 580 Kinder und Jugendliche an dem Wettbewerb beteiligt. Darunter auch Kinder, die aus den umliegenden Gemeinden kommen. Dass die Stadtbibliothek Waghäusel auch für Leser außerhalb der Stadtgrenzen attraktiv ist, freut Thomas Deuschle besonders.

Gemeinsam mit Monika Roß, der Leiterin der Stadtbibliothek Waghäusel, zeichnete er zehn Sieger mit einer Urkunde aus und überreichte zudem eine Geschenktüte. Zehn deswegen, da es in einer Altersgruppe zwei erste Plätze mit jeweils 40 Buchausleihen gab. Insgesamt wurden bei der Aktion 400 Stempel gesammelt. Unangefochtene Spitzenreiterin über alle Altersgruppen war mit 70 Stempeln Yvaine Schneider. „Am liebsten lese ich ,Die drei Fragezeichen’ und Detektivgeschichten, aber auch Pferdebücher“, zählt Yvaine ihre Vorlieben auf. Mit über 43 000 Medien, davon knapp 11 000 Kinder- und Jugendbücher, bietet die Stadtbibliothek davon eine breitgefächerte Auswahl.