Starke Stimme ganz nach Queen-Manier

Bruchsal/Waghäusel.Wenn Pfarrer Dr. Benedikt Ritzler den Schlüssel für St. Paul aus der Hand gibt, dann für den guten Zweck. Die katholische Kirche mit dem markanten 40 Meter hohen Turm, der das Bruchsaler Stadtbild prägt, war am Sonntagabend bis zum letzten Platz gefüllt. An die 450 Zuhörer hatten sich zum Benefizkonzert des „Symphonic Rock Duo“ in Zusammenarbeit mit dem Chor des Freundeskreises der Wissädalä

