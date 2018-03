Start mit einem Kantersieg

Anzeige

Neudorf/Waghäusel.Die Wintervorbereitung endete für die zweite Mannschaft des FC Olympia Kirrlach mit der Nachholbegegnung in der Kreisklasse B bei der FVgg Neudorf 2. Trotz der eisigen Temperaturen ließ das Team sofort erkennen, dass man aus Neudorf nicht mit leeren Händen abreisen wollte.

Der FC drückte aufs Tempo und setzte Neudorf unter Druck. Daraus entstand das verdiente 0:1 (21. Minute), als Carsten Vetter einen Querpass der Neudorfer Abwehr abfangen konnte und den Ball nur noch einschieben brauchte. In gleicher Weise fiel der zweite Treffer, das Pressing der Offensive erwirkte erneut einen Ballverlust in der Neudorfer Hintermannschaft und Nico Leibold vollendete aus spitzem Winkel zum 0:2 (26.). In der 35. Minute wurde Bennet Karatschoji herrlich freigespielt und traf zum 0:3 ins lange Eck. Kurz vor dem Halbzeitpfiff war es erneut Nico Leibold, der zum 0:4 vollstreckte.

Das Team um das Trainerduo Klein/Erbe hatte noch nicht genug: Bereits in der 53. Minute war es Winterneuzugang Philipp Brühl, der mit einem Schuss aus 18 Metern zum 0:5 erfolgreich war. Nur sieben Minuten später konnte Spielertrainer Christoph Klein einen Eckball zum 0:6 einnetzen. Der Ehrentreffer für Neudorf in der 65. Spielminute wurde souverän weggesteckt. In der 75. Spielminute trug sich noch Innenverteidiger Steven Riegel in die Torschützenliste eint und traf zum 1:7. Den Schlusspunkt setzte Routinier Denis Sturm in der 88. Minute. PLatz fünf ist der verdiente Lohn . mf