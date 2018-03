Steigende Lebenserwartung macht diese Krankheit alltäglich

Anzeige

Waghäusel.Ist Osteoporose eine reine Frauensache? „Nein“, stellt Apothekerin Uta Knausenberger von der Hirsch-Apotheke in Öhringen klar. Zwar haben Frauen im Vergleich zu Männern ein fast doppelt so hohes Risiko, an Osteoporose oder Knochenschwund zu erkranken.

Da aber die Lebenserwartung generell gestiegen ist, sind mittlerweile auch Männer davon betroffen. Allerdings trifft es diese in der Regel zehn Jahre später als Frauen, erklärt Knausenberger bei ihrem Vortrag über die Knochenkrankheit in der Pro-Seniore-Residenz. Bei Osteoporose sind die Knochen geschwächt. Die Knochen des menschlichen Skeletts verlieren mit dem Alter ihre mineralische Substanz und werden dadurch mit der Zeit immer fragiler. Das Risiko für Knochenbrüche steigt.

Colatrinker in Gefahr

Rund acht Millionen Menschen in Deutschland sind davon betroffen. Osteoporose zählt laut Weltgesundheitsorganisation WHO zu den zehn bedeutendsten Krankheiten. Eine Hauptursache für den Knochenschwund ist der sinkende Hormonwert, insbesondere der Mangel an Östrogen, von dem Frauen nach den Wechseljahren betroffen sind. Die Hormone Östrogen und Testosteron hemmen die knochenabbauenden Zellen und schützen so die Knochensubstanz. Wenig beeinflussbar sind ebenfalls die genetischen Bedingungen. Aber auch das übermäßige Trinken von Cola kann dem Knochen Substanz rauben. Das in dem Getränk erhaltene Phosphat entzieht ihm seinen Hauptbestandteil Kalzium und beschleunigt so seinen Abbau.