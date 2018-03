Stimmige Führungsspitze

Anzeige

Waghäusel-Wiesental.Bei der Amtseinführung von Rektor Axel Lehn und Konrektorin Silke Lehmannn an der Wiesentaler Bolanden-Grundschule fand Schulrat Frank Herm delikate Vergleiche aus der Gourmetküche. Bei dem als „Wissenschaft der Aromen“ bezeichneten Foodpairing verträgt sich eine Zutat mit der anderen, wenn beide dieselben Hauptaromakomponenten haben.

Dann wird auch Kaviar mit Schokolade zur gewagten, aber leckeren Kombination. „Auch die Bolanden-Grundschule in Wiesental profitiert von der stimmigen Ergänzung auf der Führungsebene“, betonte der Vertreter des Staatlichen Schulamtes Karlsruhe. Beim Festakt in der Schulturnhalle eröffnete, in Anwesenheit von Oberbürgermeister Walter Heiler und Bürgermeister Thomas Deuschle, der Grundschulchor unter der Leitung von Yvonne Kullmann das von Carolin Schneider und Franziska Roth moderierte Programm. Die Kinder sangen von der „Chefetage Lehn und Lehmann“, ehe Schulrat Herm die Ernennungsurkunden überreichte. Silke Lehmann begann 1996 ihr Studium an der Pädagogischen Hochschule (PH) Karlsruhe und kam 2002 an die Bolanden Schule. „Sie sind Teil der Schulleitung, haben die Konzeptentwicklung zur Gemeinschaftsschule mitgestaltet“, sagte Herm.

Der aus Kirrlach stammende Axel Lehn begann in Mannheim ein Studium der Energietechnik, durchlief bei SAP in Walldorf ein duales Studium zum Diplom-Betriebswirt, ehe er 2006 an der PH in Karlsruhe ein Studium der Wirtschaftslehre, Deutsch und katholischer Religion begann.