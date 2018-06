Stolpersteine als Mahnmal gegen Unrecht

Anzeige

Bruchsal.Das Projekt „Stolpersteine“ des Kölner Künstlers Gunter Demnig, im Jahre 1997 ins Leben gerufen, ist zwischenzeitlich zum größten dezentralen Mahnmal gegen Unterdrückung und Totalitarismus in Europa angewachsen. Seine kleinen Stolpersteine, zehn mal zehn Zentimeter große Würfel mit den Lebensdaten von NS-Opfern, werden verlegt vor den Häusern, in denen diese Menschen zuletzt freiwillig gelebt oder gearbeitet haben, aus denen sie vertrieben oder deportiert wurden.

Am Donnerstag, 5. Juli, werden zum vierten Mal Stolpersteine in Bruchsal verlegt, wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt. Maßgeblichen Anteil daran hat eine Projektgruppe des Justus-Knecht-Gymnasiums aus Schülern der achten Klasse unter fachkundiger Betreuung von Oberstudienrat Florian Jung. Der öffentliche Teil der Veranstaltung beginnt um 12.30 Uhr mit der Verlegung von Stolpersteinen vor dem Anwesen Otto-Oppenheimer-Platz 3.

Von diesem gemeinsamen Treffpunkt aus begeben sich die Teilnehmer zu Fuß an die künftigen Gedenkorte in der Friedrichstraße 40 und Kaiserstraße 24, weiter vor die Häuser Franz-Bläsi-Straße 10 und 17 sowie Gartenweg 37. Nachfahren der gewürdigten NS-Opfer, die ihr Kommen angekündigt haben, reisen aus diesem Anlass eigens aus den Vereinigten Staaten und aus der Schweiz an.